Aktuelle Kursentwicklung und Dividendenprognosen

Die BP-Aktie zeigte im Londoner Handel leichte Kursbewegungen. Trotz eines Tageshochs von 4,34 GBP und einem Tiefststand von 4,29 GBP lag der letzte gemeldete Kurs bei 4,31 GBP. Um jedoch an das 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP heranzukommen, müsste die Aktie um mindestens 30% zulegen. Analysten erwarten für dieses Jahr eine Dividende von 0,309 USD und schätzen den mittleren Zielkurs auf 6,31 GBP.

Die Geschäftszahlen für das am 30.06.2024 beendete Quartal zeigten einen leichten Verlust von -0,01 GBP je Aktie, gegenüber -0,08 GBP im Vorjahr. Der Umsatz ging um 3,32% auf 37,49 Mrd. GBP zurück. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden am 29.10.2024 erwartet, während die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025 veröffentlich werden sollen.

Aktienrückkaufprogramm

Am 27. August 2024 kündigte BP den Rückkauf von 6.235.590 eigenen Aktien im Rahmen eines genehmigten Aktienrückkaufprogramms an. Die Käufe erfolgten überwiegend über die London Stock Exchange und Cboe UK. Die höchsten und niedrigsten Kurse schwankten zwischen 437,55 und 432,20 Pence. Die zurückgekauften Aktien sollen gemäß der Aktionärsentscheidung auf der Hauptversammlung 2024 storniert werden. Dieses Aktienrückkaufprogramm hat das Ziel, den Wert für die Anteilseigner zu steigern und zukünftige Dividendenzahlungen zu sichern.

Investoren sollten die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen im Auge behalten, da diese die weitere Kursentwicklung der BP-Aktie entscheidend beeinflussen könnten.

