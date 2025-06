Jüngste Entwicklungen verdeutlichen eine zunehmende Divergenz zwischen dem strukturell stärkeren Geschäftsbereich Specialties und dem stärker unter Druck stehenden Bereich Essentials, in dem weiterhin Preisdruck und regionale Schwächen bestehen. Laufende ergänzende Akquisitionen unterstützen Brenntags strategische Ausrichtung auf Nischen- und Mehrwertdienstleistungen, auch wenn die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen bislang begrenzt bleiben. Mit Blick nach vorn bleiben die Risiken in Bezug auf Kostenkontrolle, die organisatorische Entflechtung der Geschäftsbereiche sowie die makroökonomische Fragilität hoch. Da der Ausblick nun eher am unteren Ende der Prognosespanne liegt, muss jede Erzählung von Resilienz durch klare Belege für strategischen Fortschritt untermauert werden - dazu zählen eine Erholung der Absatzmengen und Preisstabilität, nicht nur Kostenkontrolle. Dennoch sind die Analysten von mwb research der Ansicht, dass ein Großteil dieser Vorsicht bereits im aktuellen Kurs eingepreist ist. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung sowie ihr Kursziel von 75,00?EUR, gestützt auf die strategische Positionierung und die Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





