Der deutsche Aktienmarkt fand am heutigen Mittwoch keine einheitliche Richtung. Der DAX präsentierte sich freundlich und ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 24.185,59 Zählern aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte hingegen leicht ein. Hier ging es 0,3 Prozent nach unten auf 30.925,12 Zähler. Und auch der Nebenwerteindex SDAX verlor leicht. Am Ende stand ein Minus von 0,5 Prozent auf 17.073,11 Zählern zu Buche.Unter den Einzeltiteln im DAX ragten Bayer, Fresenius und SAP mit Kursgewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär