Evotec hat im Juli seine Umsatzprognose überraschend gesenkt und damit Anleger verunsichert. Trotz Kostensenkungen und der geplanten Veräußerung der Produktionsanlage in Toulouse bleibt das Vertrauen am Markt schwach. Die Aktie steckt im Abwärtstrend, und die Quartalszahlen im November werden zur entscheidenden Bewährungsprobe.Prognosebruch im Juli - und keine Entwarnung zur Halbzeit Bei Evotec hat sich die Stimmung am Kapitalmarkt spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
