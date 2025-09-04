Die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec steht am heutigen Donnerstag unter Druck. Sie gehört neben der Lufthansa, Hensold, TUI und Teamviewer zu den schwächten Werten des Tages im MDAX. Das bevorstehende Ausscheiden aus dem MDAX belastet. Auch ein positiver Analystenkommentar vom Mittwoch konnte der Aktie keinen neuen Schwung verleihen.Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte, wird Evotec am 22. September den MDAX verlassen müssen und in den SDAX absteigen. Die Hamburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
