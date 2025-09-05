Der DAX hat sich am Donnerstag weiter erholen können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 23.770,33 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 23.827 Punkte.Terminseitig richtet sich heute nach Daten zum Auftragseingang der Industrie für Juli in Deutschland der Blick vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Dieser gilt als wichtiger Indikator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär