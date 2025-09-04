Flashcrash am Donnerstagnachmittag: Die Covestro-Aktie gerät plötzlich massiv unter Druck. Auslöser sind neue Zweifel an der geplanten Übernahme des Chemiekonzerns durch Adnoc. Der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi hatte zuvor deutliche Kritik an den EU-Wettbewerbsbehörden geäußert. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details. Grund für die Kritik sind aus Adnocs Sicht "unverhältnismäßige und invasive" Informationsanforderungen im Rahmen einer Subventionsprüfung zur geplanten 14,7 Milliarden Euro schweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
