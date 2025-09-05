Starke Kursgewinne bei Siemens Energy am Donnerstag. Neben dem Zuschlag für einen Großauftrag bei einem Mammutprojekt in der Ostsee profitierte der DAX-Wert auch vom bevorstehenden Aufstieg in den EuroStoxx 50. Mit Wirkung zum 22. September wird der deutsche Elektro- und Energietechnikhersteller dann dem wichtigen europäischen Index angehören.Damit dürfte die Aktie von Siemens Energy vor allem für Fonds respektive ETFs, die Indizes real nachbilden, wichtig werden. Entsprechend müssen die Änderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär