Die Covestro-Aktie ist am Donnerstag überraschend um -5% abgestürzt. Das steckt hinter dem Kursverfall, und darum könnte jetzt die Übernahme in Gefahr geraten. Zweifel wachsen Eigentlich waren viele Anleger davon ausgegangen, dass die Übernahme von Covestro durch Adnoc eine sichere Sache ist. Doch seit Donnerstag gibt es daran Zweifel. Im Rahmen von Subventionsanträgen hat die Europäische Union am Mittwoch die Prüfung der Freigabe von Mitteln für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de