© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAI plant, die interne KI-Rechenleistung auszubauen. Dafür könnte das Unternehmen gemeinsam mit Broadcom eigene Chips entwickeln.OpenAI plant ab dem Jahr 2026 eigene Chips für Künstliche Intelligenz herzustellen. Nach Informationen der Financial Times, arbeite das Unternehmen dafür eng mit dem Halbleiterkonzern Broadcom zusammen. Ziel sei es, den rasant wachsenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen zu decken und die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Milliardenauftrag für Broadcom Broadcom-CEO Hock Tan erklärte am Donnerstag, ein neuer Kunde habe sich zu Bestellungen im Volumen von zehn Milliarden US-Dollar verpflichtet. Eine Zusammenarbeit mit OpenAI bestätigte er zunächst …Den vollständigen Artikel lesen ...
