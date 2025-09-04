Der Reisesektor bleibt am Donnerstag unter Druck. Die Aktien von Lufthansa, TUI und Ryanair geben reihenweise Gewinne ab, nachdem am Vortag bereits eine Ankündigung über einen möglichen Warnstreik bei der Lufthansa für Kursverluste sorgte. Auffällig schwach zeigte sich Ryanair: Die Titel des Billigfliegers verloren rund drei Prozent und führten damit die Abgaben im Sektor an. Der jüngste Stimmungsumschwung geht zeitlich auf Ende August zurück, als politische Risiken in Frankreich wieder in den Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
