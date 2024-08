Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kauflaune hält an, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen meist Käufe, es ist aber ruhig", berichte Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Das Interesse gelte meist den großen Indices, allen voran MSCI World und S&P 500. Seit dem Montag sehe er zudem vermehrt Käufe für Hongkongs Tech-Aktien, etwa mit dem HSBC Hang Seng Tech (ISIN IE00BMWXKN31/ WKN A2QHV0). Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank melde Zuflüsse in MSCI World, S&P 500 oder DAX. "Mal ist auch der MDAX dabei." ...

