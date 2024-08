Die Adastra Group, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Cloud, Daten und künstliche Intelligenz (KI), freut sich, den Erhalt der DevOps-Kompetenz von Amazon Web Services (AWS) bekannt zu geben. Diese Anerkennung bestätigt Adastras Fähigkeit, bewährte Technologien und tiefgreifendes Fachwissen anzubieten, das Kunden bei der Implementierung von Continuous Integration und Continuous Delivery unterstützt, sowie bei der Automatisierung von Infrastrukturbereitstellung und -management mittels Konfigurationsmanagement-Tools auf AWS. Diese Auszeichnung bekräftigt Adastras Engagement für Innovation und Exzellenz in der Zusammenarbeit mit AWS.

Das Erlangen der AWS DevOps-Kompetenz hebt Adastra als Mitglied des AWS Partner Network (APN) hervor, das spezialisierte technische Fähigkeiten und nachgewiesenen Erfolg bei Kunden vorweisen kann. APN-Partner müssen über tiefgehende AWS-Kenntnisse verfügen und in der Lage sein, Lösungen nahtlos in AWS zu integrieren.

"Bei Adastra nutzen wir DevOps- und Containerisierungs-Best-Practices, um Silos zu aufzubrechen und die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs- und Betriebsteams von Unternehmen verschiedener Branchen zu verbessern. Unser kontinuierliches Engagement fördert eine verbesserte Zusammenarbeit und Flexibilität bei der Anwendungsentwicklung und spiegelt unser Engagement für innovative Lösungen, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Diese AWS-Kompetenz unterstreicht unsere Fähigkeit, robuste, sichere und innovative Lösungen zu liefern, und stärkt unsere Position als Marktführer bei technologiegetriebenen Transformationen." Loan Ly, VP, AWS Partner Sales Marketing

Bei Adastra liegt unsere Stärke darin, die zentralen Herausforderungen Ihres Unternehmens zu erkennen und maßgeschneiderte Lösungen mit strategischen Implementierungsplänen zu entwickeln. Als langjähriger AWS-Partner sind wir in den Bereichen Cloud Computing, Data Analytics und maschinelles Lernen führend. Unsere erfahrenen Teams integrieren AWS-Technologien gekonnt in die bestehende Umgebung Ihres Unternehmens, um dessen volles Potenzial zu entfalten. Unser Einsatz, transformative Ergebnisse zu liefern, festigt unsere Rolle als zuverlässiger Partner in der dynamischen Welt des Cloud Computing.

Als AWS DevOps Competency Partner beweist Adastra seine Expertise in der Bereitstellung von DevOps-Lösungen auf AWS. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen und Softwareprodukten, die darauf abzielen, die Bereitstellung zu optimieren, die Infrastruktur effizient zu verwalten, Anwendungscode bereitzustellen, Software-Release-Prozesse zu automatisieren und bewährte Sicherheitsverfahren in die CI/CD-Pipelines zu integrieren.

Der Bewertungsprozess für die DevOps-Kompetenz von AWS gliederte sich in fünf Phasen: Anfangsbewertung, Analyse, Empfehlungen, Dokumentation und Risikoanalyse. Dieses strukturierte Vorgehen unterstützt die Erstellung von maßgeschneiderten Plänen für verschiedene Branchen, wobei die entscheidende Rolle der Unterstützung durch die Geschäftsleitung für eine erfolgreiche DevOps-Transformation betont wird. Unser methodischer Ansatz erfüllt die AWS DevOps-Kompetenzstandards mit CI/CD-Pipelines, die eine durchgängige Automatisierung ermöglichen von der Bereitstellung der Infrastruktur bis hin zu sämtlichen Phasen der Softwareentwicklung und so die Agilität von Softwareversionen verbessern.

Zudem integriert Adastra Sicherheitsmaßnahmen in den gesamten Entwicklungslebenszyklus und fördert eine starke DevSecOps-Kultur. Für die Überwachung und Sicherheit nutzen wir AWS-Services und ermöglichen die Nachverfolgung von Aktivitäten mehrerer Konten und die Schwärzung von Datenereignissen für mehr Sicherheit.

Als AWS-Partner greift Adastra auf bewährte Praktiken zurück, um herausragende Vorteile wie Geschwindigkeit, schnelle Bereitstellung, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und verbesserte Zusammenarbeit zu erzielen. AWS DevOps-Services vereinen kulturelle Philosophien, Praktiken und Werkzeuge, die nicht nur die Bereitstellung von Diensten und Anwendungen beschleunigen, sondern auch Innovationen vorantreiben und die Marktposition stärken. Indem sie Silos zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams aufbrechen, fördern AWS DevOps-Services eine umfassende Zusammenarbeit durch den gesamten Anwendungslebenszyklus. Sie integrieren Qualitätssicherung und Sicherheit, um einen konsistenten DevSecOps-Ansatz zu gewährleisten.

Außerdem ermöglichen Automatisierungswerkzeuge eine rasche Weiterentwicklung von Anwendungen und befähigen Ingenieure zu eigenständiger Innovation. Durch die Integration wichtiger Praktiken wie kontinuierlicher Integration, kontinuierlicher Bereitstellung, Microservices und Containerisierung, Infrastruktur als Code sowie proaktivem Monitoring, können Unternehmen ihren Kunden schnellere, häufigere und verlässlichere Updates anbieten. Insbesondere die Containerisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Portabilität ein wesentlicher Aspekt, der unsere DevOps-Expertise unterstreicht. Sie ermöglicht die einheitliche Ausführung von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen und fördert so die Skalierbarkeit und operative Effizienz bei gleichzeitiger Wahrung der Bereitstellungskonsistenz.

Unsere Anwendung von AWS-Services und -Technologien führt nicht nur zu erheblichen Kostensenkungen, sondern optimiert auch die Arbeitsabläufe bei der Anwendungsentwicklung. Potenzielle Kunden können unübertroffene Fähigkeiten, umfassendes Branchenwissen und erfolgreiche Projektergebnisse erwarten, da wir durch innovative AWS DevOps-Services Mehrwerte schaffen und das Geschäftswachstum fördern.

Das Erreichen dieses AWS-Kompetenzstatus unterstreicht Adastras technische Expertise und unser Engagement, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Der Erhalt des DevOps-Abzeichens verdeutlicht unser Engagement für exzellente Cloud-Lösungen und etabliert Adastra als AWS-Spezialisierungspartner. Als vertrauenswürdiger technischer AWS-Partner beweisen wir unser kontinuierliches Engagement für hervorragende Leistungen und den Erfolg unserer Kunden in der Förderung von KI-Innovationen. Diese Errungenschaft bekräftigt unser Versprechen, unseren Kunden durch strategische Partnerschaften und Kompetenz in AWS-Diensten, einschließlich AWS DevOps, erstklassige Cloud-Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: Adastra Data Analytics and IT Consultancy (adastracorp.com)

Mehr erfahren:

AWS DevOps: DevOps Amazon Web Services (AWS)

Adastra DevOps: AWS Application Innovation Adastra (adastracorp.com)

Über Adastra

Seit mehr als zwei Jahrzehnten machen wir Unternehmen zu digitalen Marktführern und helfen globalen Organisationen dabei, innovativ zu sein, operative Exzellenz zu erreichen und eine unvergessliche Customer Experience zu schaffen alles mit der Kraft ihrer Daten.

Als Vorreiter in den Bereichen künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, digitale und Governance-Services bieten wir Unternehmen Lösungen zur Nutzung von Daten, die sie kontrollieren und denen sie vertrauen können, um sie mit ihren Kunden zu verbinden und ihre Kunden mit der Welt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240828438909/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

(+1) 437-240-2195

www.adastracorp.com