Die Übernahme erleichtert die Pläne von StatLab, sein Geschäft auf ganz Europa auszuweiten.

StatLab Medical Products ("StatLab"), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von medizinisch-diagnostischen Produkten und Geräten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Diapath S.p.A. ("Diapath"), einem führenden italienischen Hersteller von Produkten und Geräten für die Histologie und Zytologie, getroffen hat. Die Integration von Diapath mit seinem hochinnovativen Geräteangebot, seinen Fertigungskapazitäten und seinem etablierten Kundenstamm in Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika versetzt StatLab in die Lage, seinen Marktzugang zu erweitern, ein erhebliches Wachstumspotenzial zu erschließen und seine globale Führungsposition zu stärken.

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Gründer von Diapath, Vladimiro Bergamini, in eine leitende Beraterfunktion bei StatLab wechseln. Der Chief Operating Officer Alberto Battistel wird dem Führungsteam von StatLab beitreten und den Geschäftsbereich Diapath als Managing Director leiten.

"Dieser Zusammenschluss ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Strategie, die gesamte Palette an Produkten für den gesamten anatomisch-pathologischen Arbeitsablauf herzustellen", sagte Sung-Dae Hong, CEO von StatLab. "Unsere Partnerschaft mit Diapath bietet uns die Möglichkeit, ihre Gerätemarke auf die globalen Märkte, einschließlich der USA, auszudehnen. Der Zusammenschluss wird auch den europäischen Marktzugang von StatLab für Objektträger, Kassetten und Drucker verbessern und unsere Produktinnovation und Fertigungsexzellenz auf die nächste Stufe heben. Ich freue mich, Alberto und das talentierte Diapath-Team bei StatLab willkommen zu heißen und auf dem Erbe, das Vladimiro und seine Familie in den letzten drei Jahrzehnten aufgebaut haben, weiter aufzubauen."

Diapath hat seinen Hauptsitz in Martinengo, in der Nähe von Bergamo, Italien, und wurde 1997 von Vladimiro Bergamini gegründet. In den letzten 27 Jahren haben gezielte Investitionen das Unternehmen in die Lage versetzt, über die Herstellung von Verbrauchsmaterialien hinaus zu expandieren und eine Vielzahl von Kerninstrumenten für die Histologie zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren.

Das Geräteportfolio von Diapath, das Gewebeprozessoren, Färbegeräte, Einbettungszentren und Mikrotome umfasst, wird durch den innovativen Entwicklungsprozess und das innovative italienische Design und die Qualität untermauert, was zu einer differenzierten Produktpalette führt, die bei den Kunden Anklang findet. Der automatische Gewebeprozessor Diapath Donatello wurde mit dem prestigeträchtigen A'Design Award für wissenschaftliche Instrumente ausgezeichnet, und der automatische Formalinspender T-Filler schützt die Techniker vor chemischer Belastung und stellt gleichzeitig sicher, dass die Proben das richtige Verhältnis an Formalin erhalten. Zusätzlich zu ihrer starken Präsenz in Italien unterstützen die Tochtergesellschaften von Diapath das gezielte Wachstum von Diapath-Produkten für Labore in Deutschland und Frankreich.

"Die Entscheidung, sich StatLab anzuschließen, beruht auf unserem gemeinsamen Engagement für Wachstum und Innovation, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen", sagte Vladimiro Bergamini, CEO und President von Diapath. "Unser gemeinsames Unternehmen wird einzigartig positioniert sein, um die Marke und das Geschäft von Diapath weiter auszubauen und gemeinsam den Markt für anatomische Pathologie durch innovative Entwicklung und Herstellung zu verändern. Ich freue mich auf die Arbeit, die mein Team mit Dae und StatLab leisten wird, um unsere gemeinsamen globalen Produktionskapazitäten zu nutzen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen."

Über StatLab Medical Products

StatLab Medical Products hat sich seit 1976 der Aufgabe verschrieben, anatomisch-pathologische Labors dabei zu unterstützen, die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an selbst hergestellten Verbrauchsmaterialien sowie Kennzeichnungs- und Nachverfolgungsgeräten aus acht Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland. Unser globaler operativer Fußabdruck, der von mehr als 600 aufgabenorientierten Kollegen unterstützt wird, sorgt für eine zuverlässige und widerstandsfähige Lieferkette mit hochwertigen Produkten und Lösungen. Ein kundenorientierter Ansatz inspiriert uns dazu, bei jeder Interaktion Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität zu liefern. Erfahren Sie mehr unter StatLab.com.

Über Diapath

Diapath ist ein führendes italienisches Unternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung und die Herstellung von fortschrittlichen Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Histologie und Zytologie spezialisiert hat. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung hat sich Diapath der Innovation und Exzellenz verschrieben und bietet hochmoderne Lösungen, die Laborprozesse neu definieren, um eine immer zuverlässigere Diagnostik für eine bessere Krebsbehandlung zu gewährleisten. Unsere Produkte, die sich durch ihr italienisches Design und ihre Qualität auszeichnen, reichen von Prozessoren und Färbegeräten bis hin zu Einbettungszentren und mehr und unterstützen den gesamten Arbeitsablauf in der anatomischen Pathologie. Diapath hat sich der Verbesserung der histologischen Forschung und Diagnostik verschrieben und setzt mit seinem Fokus auf Qualität und Innovation weiterhin Maßstäbe in der Branche. Erfahren Sie mehr unter Diapath.com.

