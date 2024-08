Nürnberg (ots) -Gerade bei Hygieneprodukten müssen Qualität, Sorgfalt und beste Inhaltsstoffe im Mittelpunkt stehen. Das gilt natürlich auch bei Tampons. Der aktuellen Ausgabe von ÖKO-TEST zufolge sind NORMA-Kundinnen hier garantiert auf der sicheren Seite. Die Hygieneprodukte der Eigenmarke FLORIOLA des fränkischen Discounters erhalten das Prädikat "sehr gut". Nicht nur bei der Belastung mit etwaigen untersuchten Schwermetallen schneidet das NORMA-Produkt am besten ab. Mit gerade einmal 0,03 Euro pro Tampon ist es auch unter den günstigsten am Markt.Gesundheit an erster StelleEine Studie aus den USA hatte kürzlich für Aufsehen gesorgt, nachdem eine Schwermetallbelastung in unterschiedlichen Tampons nachgewiesen wurde: Das war auch der Grund, warum das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST in seiner aktuellen Ausgabe insgesamt 23 unterschiedliche Tampon-Marken genau unter die Lupe genommen hat. Die Expertinnen und Experten testeten die Produkte auf insgesamt 17 gesundheitsrelevante Stoffe wie Arsen, Blei, Cadmium oder Quecksilber. Als Maßstab dienten die strengen Anforderungen für Hygieneprodukte des Umweltgütesiegels "Blauer Engel". Laut der Jury des Verbrauchermagazins haben die Tampons der NORMA-Eigenmarke FLORIOLA angesichts der untersuchten Schwermetalle "sehr gut" abgeschnitten, sodass das Discounter-Produkt am Ende zurecht mit ebendiesem Top-Prädikat ausgezeichnet wurde.NORMA ist sich seiner Verantwortung gegenüber Kundinnen und Kunden nicht nur bei Hygieneprodukten besonders bewusst. Auch in anderen Sortimentsbereichen schneidet der Discounter sowohl bei ÖKO-TEST als auch bei STIFTUNG WARENTEST regelmäßig mit Bestnoten ab und beweist, dass gute Qualität und günstige Preise durchaus zusammenpassen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5852619