München (ots) -Noch mehr Spannung mit dem besten Service: MagentaSport wird die Weiterentwicklung der Frauen-Bundesliga auch in der achten Saison mit wachsendem Publikumserfolg fortsetzen. Tabea Kemme und Kathrin Lehmann werden weiterhin als Expertinnen in den Stadien analysieren. Darüber hinaus gehören Stefanie Blochwitz, Kamila Benschop, Simon Köpfer und Martin Piller zum Stammpersonal. MagentaSport zeigt alle Bundesliga-Spiele bereits seit der Saison 2021/22. Ein Duell zweier großer Klubs des europäischen Frauenfußballs eröffnet die Saison 2024/25 am Freitag ab 16.30 Uhr: Turbine Potsdam, zweimal Champions League-Sieger - sechsmal die Deutsche Meisterschaft gewonnen und dreimal den DFB-Pokal - gegen FC Bayern München, gerade den Supercup geholt, zuvor sechsmal Deutscher Meister und einmal Pokalsieger. Tabea Kemme sieht eine noch ausgeglichenere Saison als zuletzt mit Eintracht Frankfurt und TSG Hoffenheim als zusätzliche Herausforderinnen, Wolfsburg und die FCB-Frauen bleiben aber "die Mega-Favoriten auf den Meister-Titel." Die Montagspartie VfL Wolfsburg gegen SV Werder Bremen in der Google Pixel Frauen Bundesliga wird ab 17.45 Uhr live und kostenlos für alle angeboten.MagentaSport überträgt alle Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga bis einschließlich der Saison 2026/2027 live. Aktuell umfasst die GFBL noch 12 Teams mit dem FC Bayern München als Deutschen Meister und VfL Wolfsburg als Pokalsieger. Eine Aufstockung auf 14 Teams wird bis zur Saison 2025/26 vollzogen. Daher steigt diesmal nur ein Team ab. Zurück in der Bundesliga ist Turbine Potsdam, bis zum Klub-Umbau und Abstieg 2023 deutscher Vorzeige-Verein für den Frauenfußball.Der Supercup zwischen dem FC Bayern (Deutscher Meister) und dem VfL Wolfsburg (DFB-Pokal-Sieger) war die perfekte Generalprobe zur neuen Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der FC Bayern setzte sich mit 1:0 durch. Am Freitag (live ab 16.30 Uhr bei MagentaSport) eröffnen die Bayern gegen Turbine Potsdam die neue Bundesliga-Saison. Doch der VfL Wolfsburg sieht sich trotz massiven Umbruchs auf einem guten Weg. "Wir sind enttäuscht, wissen aber, dass wir mindestens mit Bayern mithalten können", sagte Svenja Huth.Doch die Bayern werden es Potsdam zum Auftakt nicht leicht machen. Der Titel soll verteidigt werden. "Der Meister ist immer Titelfavorit, das ist klar. Ich bin aber dieses Mal sehr gespannt was die Bayern in der Champions League reißen werden. Die Liga wird sicherlich kein Selbstläufer, sie müssen einen Zahn zulegen", prognostiziert Lehmann. Auch die Nationalspielerinnen, die bei Olympia Bronze holten und nur eine kurze Pause hatten, freuen sich auf die Bundesliga. "Wir sind jetzt voller Motivation und Vorfreude auf die Saison und alles, was jetzt kommt", so Supercup-Sieg-Torschützin Klara Bühl.Der größte Konkurrent aus Wolfsburg rechnet sich ebenfalls Chancen auf den Titel aus. "Wir wissen, dass wir mindestens mit Bayern mithalten können", sagte Svenja Huth nach dem 0:1 gegen die Münchnerinnen. Dabei mussten die Wolfsburgerinnen unter anderem mit Lena Oberdorf (zum FC Bayern) mehrere Leistungsträgerinnen abgeben. "Wir können das einschätzen, dass uns 3 Schlüsselspielerinnen verlassen haben, dass wir auch Zeit brauchen", meint VfL-Trainer Tommy Stroot. Auch Expertin Kathrin Lehmann ist auf das "neue" Wolfsburg gespannt. "Es ist ein unglaublich herausfordernder Kader, der Wolfsburg ein neues Gesicht geben wird. Sie werden ein neues Gesicht zeigen und das wird gut sein."Fußball live bei MagentaSportGoogle Pixel Frauen-Bundesliga - alle Spiele live1.Spieltag Freitag, 30.08.2024Ab 16.30 Uhr: Turbine Potsdam-FC Bayern MünchenSamstag, 31.08.2024Ab 11.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Carl-Zeiss JenaAb 13.45 Uhr: SC Freiburg - Bayer LeverkusenSonntag, 01.09.2024Ab 13.45 Uhr: SGS Essen - TSG HoffenheimAb 18.15 Uhr: RB Leipzig - 1. FC KölnMontag, 02.09.2024Ab 17.45 Uhr: VfL Wolfsburg - Werder Bremen - KOSTENLOS FÜR ALLE3. Liga - 4. Spieltag - alle Spiele liveFreitag, 30. August 2024Ab 18.30 Uhr: Viktoria Köln - Hansa RostockSamstag, 31. August 2024Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue, Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken, Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II, Arminia Bielefeld - SV Sandhausen, FC Ingolstadt - TSV 1860 MünchenAb 16.15 Uhr: Borussia Dortmund II - VfL OsnabrückSonntag, 1. September 2024Ab 13.15 Uhr: Wehen Wiesbaden - Energie CottbusAb 16.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - RW EssenAb 19.15 Uhr: Hannover 96 II - SC VerlPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5852633