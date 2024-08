München (ots) -Die Kraftstoffpreise geben im Wochenvergleich weiter nach und erreichen in den letzten Tagen neue Jahrestiefststände. Das geht aus der aktuellen ADAC Analyse der Kraftstoffpreise von rund 14.000 Tankstellen in Deutschland hervor. Im bundesweiten Durchschnitt zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,698 Euro für einen Liter Super E10. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Preis damit um 1,7 Cent gesunken (von 1,715 Euro je Liter vor Wochenfrist).Auch der Dieselpreis ist im Vergleich zur Vorwoche erneut niedriger: Aktuell liegt der Durchschnittspreis bei 1,577 Euro pro Liter, in der Vorwoche kostete der Liter noch 1,590 Euro je Liter (Rückgang um 1,3 Cent). Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet dies eine weitere Entlastung bei den Kraftstoffpreisen.Nach Einschätzung des ADAC ist der Preis von Super E10 derzeit angemessen, zumal Rohöl der Sorte Brent sich zuletzt wieder etwas nach oben orientiert hat und aktuell rund 79 US-Dollar je Barrel kostet. Hinzu kommt, dass der Euro im Vergleich zum US-Dollar mit knapp 1,12 Dollar je Euro weiterhin fest notiert ist. So ergibt sich trotz des im Wochenvergleich teureren Öls ein Rückgang der Kraftstoffpreise.Der ADAC rät Autofahrern, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise genau zu beobachten. Es empfiehlt sich, vor allem abends zu tanken, denn die Preise sind zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr am niedrigsten. Morgens um 7 Uhr liegen die Preise dagegen etwa sechs bis sieben Cent höher.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5852638