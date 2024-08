Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind sechs neue Exchange Traded Funds von BNP Paribas Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die BNP Paribas Easy Sustainable Corporate Bond ETF-Reihe ermögliche Anleger*innen den Zugang zu einem Portfolio aus festverzinslichen, in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die eine ähnliche Fälligkeit wie der ETF selbst aufweisen würden. Nach Ablauf der Fälligkeit werde der ETF liquidiert und das Kapital an die Anleger*innen zurückgezahlt. Je nach Anteilsklasse könnten zwischenzeitlich anfallende Zinsen ausgeschüttet oder reinvestiert werden. ...

