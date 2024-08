© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Samsung SDI und General Motors haben am Mittwoch den Bau einer gemeinsamen Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Indiana bestätigt. Beide Unternehmen investieren rund 3,5 Milliarden US-Dollar in das Projekt. Die Aktien von Samsung SDI reagierten positiv und stiegen im Vormittagshandel zeitweise um circa 3 Prozent. Die Tagesgewinne gaben die Koreaner schnell wieder ab. Die Wochenperformance kann sich dennoch sehen lassen: Der Plan für das Joint Venture wurde bereits im April 2023 angekündigt. Damals wurde eine Investition von über 3 Milliarden US-Dollar mit einer Kapazität von 30 GWh und einem Produktionsstart im Jahr 2026 in Aussicht gestellt. Aktuell plant Samsung SDI laut Reuters, die …