Krypto News: Diese 3 Coins könnten den Start in den September versüßen

Aktuell zeigt sich am Kryptomarkt ein interessantes Verhalten. Während Bitcoin sich in einer Phase der "Normalisierung" befindet, zeigt sich starke Volatilität bei andern Coins. Nach Analyse von Glassnode sieht es jedoch derzeit so aus, als würde sich basierten auf mehrere Faktoren eine "Ruhe vor dem Sturm" rund um Bitcoin ergeben. Wie auch im Bericht dazu zu entnehmen ist, zeigt dieses Verhalten des Bitcoin-Preises historisch einen Vorboten eines Chart-Ausbruchs.

Viele Experten rechnen ohnehin mit einem Superzyklus, also einem weiteren Ausbruch des Kryptomarkts auf neue Allzeithochstände. Daher beleuchten wir drei junge Token, die das Potenzial haben, im September gute Renditen für risikofreudige Anleger zu generieren.

Pepe Unchained - mit eigener Blockchain

Als ersten Kandidaten stellen wir Pepe Unchained ($PEPU) vor. Das Projekt möchte, wie der Name schon sagt, den Frosch Pepe von den Fesseln der Ethereum-Blockchain befreien.

Schon 10,9 Millionen im Vorverkauf, Quelle: https://pepeunchained.com/dehome

Dafür wollen die Entwickler nichts Geringeres, als eine eigene Layer-2-Blockchain gemeinsam mit dem Krypto-Token zu starten. Während Ethereum vor allem durch seine Kostenstruktur und langsame Transaktionsgeschwindigkeit in Verruf geraten ist, möchten die Entwickler mit der neuen Blockchain eine auf Memecoin-Trading optimierte Lösung anbieten. Durch die Auslagerung von Prozessen kann die neue Chain damit 100-mal schneller Transaktionen bearbeiten, was sich auch auf die Preisstruktur entsprechend auswirkt. Während im März für Ethereum-Transaktionen teilweise mehr als 10 US-Dollar anfielen, sollen hier nur noch wenige Cent nötig sein.

Die Vision der Entwickler geht allerdings noch viel weiter. Durch diesen technologischen Fortschritt ergibt sich die Möglichkeit, dass auch andere dezentrale Finanzprojekte die neue Blockchain nutzen. So könnten etwa Memecoins zukünftig anstelle von Ethereum auf der PEPU-Blockchain starten. Auch GameFi wird von den Herausgebern explizit angesprochen, da dieser Markt in den nächsten Jahren enormen Zuwachs verzeichnen soll. Gerade im Play-to-Earn-Bereich könnten sich hier vielfältige Möglichkeiten für die Blockchain und damit auch für den nativen $PEPU-Token ergeben.

Base Dawgz - Noch kurz vor dem Ende zuschlagen

Eine weitere interessante Alternative für MemeCoin-affine Investoren könnte Base Dawgz ($DAWGZ) sein. Hier besteht zwar nur noch für wenige Stunden die Möglichkeit, die Coins zum Vorverkaufspreis zu kaufen, was das Projekt aber besonders interessant macht. Viele Coins sehen nach ihrem Launch eine sehr hohe Volatilität, was gute Gewinnchancen mit sich bringt. Eine beliebte Strategie ist es beispielsweise, Coins zum Vorverkaufspreis zu kaufen und bereits nach dem ersten Anstieg nach dem Launch schnell wieder zu verkaufen.

Mit der Möglichkeit, den $DAWGZ-Token auf fünf großen Blockchains nativ zu handeln, bieten die Entwickler einen breiten Zugang zum Projekt. Während sich viele andere Coins üblicherweise auf eine Blockchain konzentrieren, kann hier auf Base, Solana, Ethereum, BNB Smart Chain sowie auf Avalanche nativ gehandelt werden. Da viele Meme-Coin-Trader das kostenintensive Bridging von Token gerne vermeiden, bringt die Implementierung der Portal Bridge sowie Wormhole-Technologie entsprechende Vorteile für die Trader. Wer lieber langfristig in das Projekt investiert, kann dies auch noch mit Staking kombinieren, welches aktuell 762% APY bietet.

Crypto Meme Stars - Staking neu gedacht

Crypto Meme Stars ist ein spannendes neues Projekt in der Welt der Meme-Coins, das das Konzept des Stakings revolutioniert.

1.763 Prozent im Staking, Quelle: https://cryptoallstars.io/

Mit ihrer innovativen "MemeVault"-Funktion bietet Crypto Meme Stars eine Plattform, auf der Nutzer ihre Lieblings-Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe sicher staken und gleichzeitig hohe Belohnungen in Form von $STARS-Token verdienen können. Das Projekt nutzt den Ethereum-ERC-1155-Standard, um die Staking-Funktion über verschiedene Blockchains hinweg zu ermöglichen. Damit ist es bei Crypto All Stars nicht nur möglich, die nativen $STARS-Token zu staken, sondern auch die 11 größten Memecoins können zusätzlich über das Protokoll für gesperrt werden und dafür passive Erträge generiert werden. Aktuell bietet das Projekt 1.763 Prozent APY auf die gesperrten Token, was einer täglichen Verzinsung von rund 4,75 Prozent entspricht. Damit kann man am Guthaben-Counter quasi sekündlich zuschauen, wie sich die Boni durch die eingezahlten Coins vermehren.

Der anhaltende Hype um Meme-Coins und die Aussicht auf zukünftige Gewinne durch Staking machen Crypto Meme Stars zu einem potenziellen Gamechanger im Bereich der Kryptowährungen. Für noch 22 Stunden können die Coins zu einem Kurs von 1 $STARS = 0,0014078 US-Dollar getauscht werden, wobei neben Bank und Kreditkarte auch ein Tausch gegen Ether, BNB Coins und USDT möglich ist.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.