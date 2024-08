BYD hat am Mittwoch nach Börsenschluss in Hongkong seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr präsentiert. Erneut konnte der weltgrößte Hersteller von New Energy Vehicles bei den wichtigen Kennziffern ein deutliches Wachstum verzeichnen. Allerdings gibt es auch einen Punkt, an dem sich Anleger stören könnten.Konkret steigerte BYD seinen Umsatz auf Jahressicht um 16 Prozent auf 301,1 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 38 Milliarden Euro. Noch stärker legten die Chinesen beim Nettogewinn zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...