Die Papiere des kanadischen Cannabis-Produzenten Canopy Growth sind am Dienstag unter die Räder gekommen. In Spitze ging es für die Aktie um mehr als 15 Prozent nach unten. Auslöser dafür war die Entscheidung der Drug Enforcement Administration (DEA), das langersehnte Rescheduling frühestens nach der US-Wahl durchzuführen.Die meisten Cannabis-Unternehmen - wie auch Canopy Growth - sind nicht profitabel und sitzen auf einem großen Schuldenberg. Diesen hat Canopy zwar in den letzten Jahren sukzessive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...