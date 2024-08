Erfurt (ots) -Im Bilderbuch-Look macht sich das Yeti-Kind Nitso auf die Suche nach den verlorengegangenen Buchstaben und lernt bei seinen Abenteuern jede Menge neue Freundinnen, Freunde und Wörter kennen. Die Vorschulanimationsserie "Nitso und das zottelige Alphabet" (KiKA) wird ab 2. September 2024, montags bis freitags um 8:05 Uhr und samstags um 8:10 Uhr bei KiKA gezeigt. Alle 26 Folgen sind bereits zum Serienstart auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App auf Deutsch und Englisch abrufbar."Nitso und das zottelige Alphabet" nutzt eine Kombination aus Interaktivität, kontextbasiertem Lernen, Wiederholung und humorvollen Elementen, um Kindern auf spielerische Weise das Alphabet näher zu bringen. Jede Episode stellt einen anderen Buchstaben in den Mittelpunkt. Abrufbar sind deutsche und englische Sprachfassungen, die Kindern im Vorschulalter zudem erste Erfahrungen mit einer Fremdsprache ermöglichen."Nitso ist eine liebenswerte Identifikationsfigur, die den gleichen Erfahrungshorizont hat wie das junge Publikum. Durch die direkte Ansprache und die Einbeziehung in die Handlung wird Aufmerksamkeit gefördert und zum Mitmachen angeregt", so die KiKA-Vorschul-Redaktion zum Serienstart.Die Animationsserie wurde in Koproduktion mit Eagle Eye Filmproduktion (Deutschland) und Grupa Smaznego (Polen) sowie mit Unterstützung der Mitteldeutschen Medienförderung, der MFG Baden-Württemberg sowie Creative Europe umgesetzt. Autorin und Regisseurin der Serie ist Eliza Plocieniak-Alvarez. Die Redaktion verantwortet Silvia Keil unter redaktioneller Mitarbeit von Peter Morgenstern.Zum Inhalt: Nitso ist ein neugieriges Yeti-Kind, das in die erste Klasse geht. Jeden Tag lernt er einen neuen Buchstaben kennen. Doch jedes Mal, wenn Nitso dem Publikum den neuen Buchstaben zeigen möchte, geht er verloren. Wie kann Nitso den verschwundenen Buchstaben wiederfinden? Es gibt nur eine Möglichkeit: Er muss zur weisen Madame Tebahpla, der klügsten Person auf der ganzen weiten Welt.Zusatzmaterialien und Spiele zur Serie finden Sie auf kikaninchen.de. Weitere Informationen und eine Folge zur Preview finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5852731