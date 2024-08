NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 175 auf 155 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der wenige Wochen alte Optimismus sei den Sorgen der Investoren gewichen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger fragten sich, ob der Textilkonzern die Margenerwartungen erfüllen könne. Da der Rückenwind durch die Umsatzkosten Vergangenheit sei, müsse dafür nun der vergleichbare Umsatz deutlich steigen. Grzinic senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 und die Folgejahre deutlich./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 04:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 04:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

© 2024 dpa-AFX-Analyser