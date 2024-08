Die MultiBank Group, eines der weltweit größten Finanzderivate-Institute mit Hauptsitz in Dubai, wurde auf der Money Expo India 2024 in Mumbai mit dem Preis "Top Regulated Forex Broker" ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die zentrale Rolle der MultiBank Group im Finanzsektor und unterstreicht ihr Engagement für eine weltweit hervorragende Regulierung und Kundenzufriedenheit in der sich schnell entwickelnden Finanzdienstleistungsbranche.

Money Expo India, die größte Finanzmesse und -konferenz in Mumbai, ist eine wichtige Veranstaltung, die Tausende von Anlegern, Händlern und Finanzexperten anzieht. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, die neuesten Innovationen in den Bereichen Handel und Fintech zu entdecken, sich mit Branchenführern zu vernetzen und Einblicke in die sich entwickelnde Finanzlandschaft zu gewinnen.

Die MultiBank Group ist bekannt für ihr unermüdliches Engagement für die Einhaltung von Vorschriften. Ihr Portfolio umfasst mehrere Unternehmen, die auf fünf Kontinenten von 15 Finanzaufsichtsbehörden reguliert werden. Dieses unerschütterliche Engagement für operative Spitzenleistungen hat die MultiBank Group zum weltweit am stärksten regulierten Broker der Branche gemacht. Der unermüdliche Fokus der Gruppe auf Sicherheit und Transparenz gewährleistet ein Höchstmaß an Schutz für die Kundengelder und ermöglicht es den Händlern, mit vollem Vertrauen und in aller Ruhe auf den Finanzmärkten zu navigieren.

Mit über 20.000 Finanzinstrumenten darunter Devisen, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte ermöglicht die MultiBank Group Händlern, ihr Potenzial zu diversifizieren und zu maximieren. Ihre hochmodernen, preisgekrönten Handelsplattformen gewährleisten Stabilität und ultraschnelle Ausführung und setzen damit Maßstäbe in der Branche.

Die MultiBank Group verwaltet ein beeindruckendes tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Mrd. USD und betreut eine große und vielfältige Kundschaft von mehr als 1 Million Händlern in 90 Ländern. Die Gruppe operiert von 25 globalen Niederlassungen aus und hat über 65 Finanzpreise erhalten.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group hat ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 12,1 Milliarden USD und bedient über 1 Million Kunden. Die MultiBank Group hat sich zu einem der weltweit größten Anbieter von Online-Finanzderivaten entwickelt und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 bei einer breiten Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://multibankfx.com

