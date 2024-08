Der elektrische Kabinenroller Microlino ist in Deutschland nun auch im Leasing erhältlich. Das Fahrzeug, das an die legendäre BMW Isetta erinnert, kostet auf diesem Finanzierungsweg je nach Ausstattung ab 148 Euro im Monat. Um den Microlino im Leasing anbieten zu können, ist Astara Mobility Deutschland als zuständiger Importeur eine Partnerschaft mit der Banque Santander eingegangen. In der Pioneer Edition, die mit der 10,5-kWh-Batterie bis zu 177 ...

