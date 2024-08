EQS-News: H&K AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Heckler & Koch im ersten Halbjahr 2024 weiter auf substanziellem Wachstumskurs



28.08.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Oberndorf am Neckar, 28. August 2024 Heckler & Koch im ersten Halbjahr 2024 weiter auf substanziellem Wachstumskurs Umsatz: 171,4 Mio. Euro

Operatives Ergebnis EBITDA: 29,5 Mio. Euro

Auftragseingang: 197,8 Millionen Euro

Bestellungen behördlicher Kunden in Europa nachhaltig hoch

Prestigeträchtige Aufträge im US-Polizeimarkt gezeichnet

Heckler & Koch ist im ersten Halbjahr des Jahres 2024 weitergewachsen. Der traditionsreiche Handwaffenhersteller aus Oberndorf am Neckar konnte für die folgenden Hauptkennzahlen Werte über Plan erzielen: So wurde der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 171,4 Millionen Euro (Vorjahr: 149,9 Mio. Euro) gesteigert. Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen EBITDA belief sich auf 29,5 Millionen Euro (Vorjahr: 31,7 Mio. Euro), das Betriebsergebnis EBIT betrug 23,2 Millionen Euro (Vorjahr: 26,0 Mio. Euro). Der Auftragseingang belief sich auf 197,8 Millionen Euro nach 142,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum des Unternehmens mit seinen rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sowohl auf die Schwerpunktsetzung im behördlichen Markt und die anhaltend hohe Nachfrage von Sicherheitskräften aus der Europäischen Union und NATO zurückzuführen als auch begründet durch die erfolgreiche Markteinführung von innovativen Produkten wie auch das sehr gut nachgefragte Serviceangebot. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der H&K AG, Dr.-Ing. Jens Bodo Koch: "Die Entwicklung unseres Unternehmens ist immer auch ein Spiegelbild der sicherheits- und verteidigungspolitischen Lage. Heckler & Koch steht bereit, als unverzichtbareres Schlüsselunternehmen im Bereich Handfeuerwaffen, seinen Anteil für Frieden und Sicherheit beizutragen. Freiheit und Frieden sind nicht selbstverständlich. Die Erarbeitung der Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie durch das Bundesverteidigungsministerium und die beteiligten Häuser ist ein wichtiger Schritt."



28.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com