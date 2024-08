Der Goldpreis markiert neue Rekordstände - die Rückkehr der Inflations- aber auch Rezessionsangst treiben den vermeintlich "sicheren Hafen" an. Mit der angekündigten Zinswende in den USA, werden Edelmetalle ebenfalls attraktiver. Doch wenn der Goldpreis bereits sein Pulver verschossen hat, sollte sich der Blick auf den kleinen Bruder des Edelmetalls richten. Welche Anlagemöglichkeiten sich beim Silberpreis aktuell bieten und wie hoch das Nachhol-Potenzial ist, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.