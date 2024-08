Ethereum News: Kann sich der ETH-Kurs nach dem Flash Crash wieder erholen?

In der Nacht von gestern auf heute erlebte die Krypto-Welt einen unerwartet starken Flash Crash, der die Kurse aller großen Kryptowährungen signifikant nach unten korrigierte. Ein Blick auf die Daten des Krypto-Analyse-Unternehmens CoinGlass verraten, dass innerhalb von 24 Stunden über 333 Millionen US-Dollar vom Markt genommen wurden - ein Großteil deshalb, weil die Long-Positionen der Händler liquidiert wurden. Denn viele Anleger hatten sich auf die positive Stimmung verlassen, die vor dem Flash Crash am Markt anzutreffen war.

Vor allem Ethereum ist einer der großen Verlierer der letzten Stunden. Wir verraten, ob der ETH-Kurs sich baldigst erholen kann oder ob der Preis noch weiter sinken wird.

Nach dem Flash Crash: Ethereum Kurs erholt sich langsam

Zwischenzeitlich ist der Ethereum Kurs auf ein Niveau von knapp 2.420 US-Dollar gefallen, nachdem die zweitgrößte Kryptowährung der Welt noch vor wenigen Tagen zu fast 2.800 US-Dollar gehandelt wurde. Allerdings konnte sich der ETH-Token in den Stunden nach dem Crash wieder vorsichtig nach oben tasten und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 2.530 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent in den letzten 24 Stunden (siehe Bild unten).

Auffällig ist, dass Ethereum ein großer Verlierer der letzten Stunden gewesen ist, denn von den 333 Millionen US-Dollar an Liquidierungen entfallen über 105 Millionen US-Dollar nur auf den ETH-Token.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Auch die Marktkapitalisierung von Ethereum musste entsprechende Verluste hinnehmen und liegt aktuell bei knapp über 303 Milliarden US-Dollar. Allerdings scheint die Unsicherheit, die in den letzten Stunden klar den Krypto-Markt dominiert hatte, langsam wieder zu schwinden. Dies dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass viele Ethereum-Anleger nun versuchen, den lokalen Tiefpunkt für günstige ETH-Käufe zu nutzen. Das zeigt auch das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden, das laut CoinMarketCap über 66 Prozent im Vergleich zum Vortag gestiegen ist.

Gerade Großanleger scheinen der Meinung zu sein, dass der kurzfristige Flash Crash tatsächlich nur eine Momentaufnahme darstellt und der Ethereum Preis bald schon wieder steigen wird. Dabei könnte nicht nur der ETH-Token selbst von dem bullishen Sentiment der Investoren profitieren, sondern das gesamte Ökosystem hat die Chance auf positive Veränderungen. Selbst Meme-Coin-Projekte wie Pepe Unchained ($PEPU) könnten dann - bei einem steigenden ETH-Preis - starke Zuflüsse erfahren.

