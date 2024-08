3 Gründe für eine Bitcoin Kursexplosion

Es sind mittlerweile fast drei Monate vergangenen, seitdem der Bitcoin Kurs zuletzt die Marke von 70.000 US-Dollar überschreiten konnte. Seitdem befindet sich der BTC-Token in einer Konsolidierungsphase, die ihn zwischen 58.000 und 65.000 US-Dollar hält. Wirklich große Preisunterschiede gab es seit Anfang Juni nicht mehr.

Allerdings könnte sich das bald schon ändern. Schließlich gibt es mehrere Gründe, die auf eine baldige Kursexplosion der größten Kryptowährung der Welt hindeuten. Welche das sind, verraten wir in unserem Artikel.

Grund #1: Potenzielle Senkung des US-Leitzinses im September

Bereits am 17. und 18. September tritt die US-Notenbank erneut zusammen, um unter anderem über eine Senkung des US-Leitzinses zu diskutieren. Mit aktuell 5,5 Prozent liegt dieser deutlich über dem Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB), die diesen derzeit bei einem Niveau von 4,25 Prozent hält. Viele Finanzexperten gehen davon aus, dass die Federal Reserve eine Leitzinssenkung durchführen wird. Wie hoch diese jedoch ausfallen könnte, ist bisher unklar.

Abhängig von der Höhe der Zinssenkungen könnte der Krypto-Markt besonders stark davon profitieren. Vor allem Bitcoin und Ethereum, die mittlerweile beide mit Krypto-Spot-ETFs auf dem US-Börsenmarkt vertreten sind, könnten dann besonders starke Zuflüsse erfahren.

Grund #2: Kosten für Bitcoin Mining müssen steigen

In den letzten Wochen war das Bitcoin Mining so unattraktiv und unprofitabel wie noch nie. Seitdem im vergangenen April das Bitcoin-Halving-Event die Belohnung für die BTC-Miner halbiert hat, haben viele Miner an Gewinn verloren. Dies führt immer häufiger dazu, dass Mining-Pools entstehen oder institutionelle Miner mit großen Reserven die Führung übernehmen. Gleichzeitig könnten höhere Gebühren für Bitcoin-Transaktionen entstehen, wodurch die Miner versuchen, ihre Verluste wieder aufzuwiegen.

Dies wird sich erst wieder normalisieren, wenn der Bitcoin Preis gestiegen ist und damit den Bitcoin Minern trotz Halving-Event höhere Belohnungen bietet. Viele Miner könnten sich also zurückhalten, bis der Druck am Markt immer höher wird und der Kurs zu steigen beginnt.

Grund #3: Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs steigen

Allgemein haben sich die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA in den letzten Wochen wieder erhöhen können. Viele US-Vermögensverwalter haben deshalb in Bitcoin investiert und werden dies auch langfristig weiterhin machen, was das Angebot am Markt reduziert. Diese Verknappung könnte schon bald dazu führen, dass der Preis mehr und mehr steigt.

Bereits wenige Wochen, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC die ersten Bitcoin-ETFs genehmigt hatte, konnte der BTC-Token nicht nur zum ersten Mal die Marke von 70.000 US-Dollar überschreiten, sondern sogar ein neues Allzeithoch bei über 73.000 US-Dollar erreichen.

Wer jedoch eher kurzfristig investieren möchte, der sollte sich näher mit der Meme-Coin-Sparte beschäftigen. Denn die einzigen Kryptowährungen, die besser als Bitcoin performen konnten, waren einige Meme-Token.

MemeVault bietet Staking-Programm für Meme-Coins: Crypto All-Stars im Presale

Ein Beispiel für ein junges Meme-Coin-Projekt, das jedoch einen tatsächlichen Zweck bietet, ist Crypto All-Stars ($STARS): Die Entwickler setzen mit der sogenannten MemeVault auf ein Staking-Programm, in dem aktuell elf verschiedene Meme-Coin-Währungen angelegt werden können. Von Dogecoin über FLOKI und PEPE bis hin zu Shiba Inu und BONK sind viele populäre Kryptowährungen vertreten. Als Belohnung für das Staken der Token wird der native $STARS-Coin ausbezahlt.

Hierfür setzt Crypto All-Stars auf das ERC-1155-Protokoll, das es erlaubt, sowohl fungible als auch non-fungible Token zu versenden - und zwar unendlich viele in einer einzelnen Überweisung.

Erfahre mehr zum Crypto All-Stars Presale!

Derzeit befindet sich das MemeVault-Projekt noch in der Vorverkaufsphase. Allerdings können hier frühzeitige Anleger durchaus schon von einem Kauf der $STARS-Token profitieren: Das Presale-Staking-Programm ist bereits aktiv und bietet derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.760 Prozent. Satte 25 Prozent des gesamten Tokenvorrats soll hier über die nächsten zwei Jahre hinweg an die Community ausgezahlt werden. So haben Investoren die Chance, bereits jetzt erste Gewinne zu erhalten.

Investiere jetzt günstig in den $STARS-Token!

