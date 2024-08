Poway, Kalifornien (ots/PRNewswire) -In der sich schnell entwickelnden Landschaft der Netzwerkbetriebssysteme (NOS) hebt sich VyOS als Challenger und Outperformer ab, wie die neuesten GigaOm Radar-Berichte zeigen. Unsere einzigartige Position in verschiedenen Marktsegmenten - einschließlich CSPs, MSPs, MNOs, NSPs, Großunternehmen und SMBs - unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung vielseitiger und leistungsstarker Netzwerklösungen.VyOS ist für seine unvergleichliche Vielseitigkeit bekannt und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die die spezifischen Anforderungen jedes Marktsegments erfüllen. Ganz egal, ob es um die Verwaltung komplexer Netzwerke für große Unternehmen oder um kosteneffiziente Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen geht, VyOS bietet überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.Unser innovativer Ansatz basiert auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich der Netzwerkbetriebssysteme. Durch die Konzentration auf die Kundenbedürfnisse hat VyOS ein NOS entwickelt, das nicht nur den heutigen Anforderungen entspricht, sondern auch zukunftssicher ist und sich mit dem Markt weiterentwickelt."Ein Schlüsselfaktor für unseren Erfolg", sagt Yuriy Andamasov, CEO von VyOS Networks, "ist unser Engagement für offene Standards und Disaggregation. Dieser Ansatz stellt sicher, dass unsere Kunden von einem flexiblen, skalierbaren und interoperablen Netzwerk profitieren, das die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeidet und ein Best-of-Breed-Technologiepaket ermöglicht."Für detailliertere Einblicke empfehlen wir Ihnen, die Berichte zu lesen, um zu verstehen, wie VyOS Ihr Netzwerk mit Spitzentechnologie und Innovation verbessern kann. Um Ihr Exemplar zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://vyos.io/gigaom.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2447612/VyOS_Logo.jpgMedienkontakt:Name: Yuriy AndamasovE-Mail: yuriy@vyos.io; yago.blanquet@vyos.ioTelefon: +16194320570View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vyos-networks-als-challenger-und-outperformer-im-gigaom-radar-2024-fur-netzwerk-betriebssysteme-gewurdigt-302232945.htmlOriginal-Content von: VyOS Networks Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165198/5852812