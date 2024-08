Wien (www.anleihencheck.de) - An den Zinsmärkten war es ein aufregender Sommer, so Franz Zobl von der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Seit Ende Juni hätten Benchmark-Renditen der Eurozone und der USA beträchtlich nachgegeben. Die deutsche Bund-Renditekurve sei um 30 BP gesunken. In den USA sei der Renditerückgang doppelt so hoch gewesen. Dies habe der Asset-Klasse eine Performance von knapp über 2% bzw. 4% für deutsche bzw. US-Staatsanleihen in weniger als zwei Monaten beschert. Die Wechselkursentwicklung habe die Performance bei US-Staatsanleihen leider zunichtegemacht. EUR/USD notiere aktuell über 1,11 was dem höchsten Wert seit über einem Jahr entspreche. ...

