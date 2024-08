© Foto: Foto: Business Wire



Kampfansage an Tesla und die E-Autobranche: Der neue Billigflitzer von VW-Partner Xpeng soll weniger als 17.000 US-Dollar kosten. Anlegern gefällts: Die Aktie fährt diese Woche allen davon.China's Elektroauto-Hersteller Xpeng will mit der Budget-Elektrofahrzeugmarke MONA den hart umkämpften Automarkt aufmischen. Das Einstiegsmodell MONA M03 startet bei einem Preis von nur 16.813 US-Dollar. Damit will Xpeng in der Preisklasse zwischen 100.000 und 150.000 Yuan, die ein Drittel der gesamten Autoverkäufe in China ausmacht, einen Fuß in die Türe bekommen. Durch die Übernahme der EV-Entwicklungseinheit von Didi Global hat Xpeng die MONA-Marke entwickelt und erwartet, durch eine höhere …