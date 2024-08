Hamburg (ots) -Der Nord Cup (https://www.nord-cup.com/) 2024 hat am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen, wie stark die Kraft des Miteinanders sein kann. In einer gemeinsamen Initiative haben das TWEED Magazin und der Hamburger Golfverband, unterstützt vom Eagles Charity e.V., ein Event auf die Beine gestellt, das nicht nur sportlich begeisterte, sondern auch beachtliche 30.000 Euro für die Initiative Sucht und Wendepunkt sammelte.Bereits der Auftakt am Donnerstag im Ferrari Showroom von Penske am Neuen Wall ließ die besondere Atmosphäre des Wochenendes erahnen. In entspanntem Ambiente nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich kennenzulernen und die exklusive Löbner Uhr zu bewundern, die als einer der begehrten Preise am Folgetag ausgelobt wurde.Der Freitag stand dann ganz im Zeichen des Golfsports: Auf der renommierten Anlage des Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V. fanden sich rund 70 Teilnehmer ein, um gemeinsam für den guten Zweck zu spielen. Besonders hervorzuheben ist das Engagement der prominenten Mitglieder des Eagles Charity Golfclubs, darunter bekannte Gesichter wie Gerhard Delling, Simon Licht, Sasha, Julia Fleschenberg, Dietmar Holubek und Anjorka Strechel. Ihre Teilnahme unterstrich die Bedeutung des Events und verlieh ihm ein besonderes Flair."Für uns EAGLES ist es ein besonderes Ereignis, mit dem Nord Cup mal wieder in Hamburg vertreten zu sein. Sucht und Wendepunkt ist eine großartige regionale Organisation, die wir gerne unterstützen," betonte Julia Fleschenberg vom Eagles Charity Golfclub.Ein solches Ereignis wäre jedoch nicht ohne die großzügige Unterstützung von Sponsoren möglich gewesen. Mercedes Burmester, Penske und die Sea Cloud steuerten nicht nur zum Erfolg des Turniers bei, sondern brachten mit der Versteigerung einer exklusiven Reise zusätzliche Spannung in den Tag. Solche Beiträge waren entscheidend, um die letztjährige Spendensumme zu übertreffen."Ein großes Dankeschön an Axel vom Tweed Magazin und Dominikus vom Hamburger Golfverband für die gelungene Organisation. Es war uns eine Freude, unseren Ferrari Showroom bei beim NORD CUP Charity Golfturnier zur Verfügung zu stellen. Wir sind gerne auch nächstes Jahr wieder dabei," sagt Kai Hebenstreit, Geschäftsführer von Penske Sportwagen.Es war den Veranstaltern wichtig, den Spendenzweck nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern ihm auch Raum zu geben, um Aufmerksamkeit für ein gesellschaftlich tabuisiertes Thema zu erzielen. Zwei Vertreterinnen des Sucht und Wendepunktes berichteten darum vor Ort von ihrer konkreten Arbeit mit den Kindern alkoholkranker Eltern und sorgten damit an dem Tag auch für eine nachdenkliche Atmosphäre.Für einen fröhlichen Ausklang des Abends sorgten dann der Comedian & Parodist Jörg Hammerschmidt und Vladimir Burkhard, die mit ihrem hochkarätigen Showprogramm beste Unterhaltung boten."Unser Dank gilt dem Golf-Club Hamburg Wendlohe e.V., der uns die großzügige Möglichkeit geboten hat, den Nord Cup auf dieser erstklassigen Anlage auszutragen. Ein solches Event funktioniert nur, wenn alle Beteiligten - ob Veranstalter, Location, Sponsoren oder die Spieler selbst - Hand in Hand arbeiten. Wir warten derzeit noch auf den finalen Spendenstand, aber es sollten über 30.000 Euro zusammengekommen sein," so Axel Kmonitzek, Editor/Publisher TWEED Magazins.Der Sucht und Wendepunkt kümmert sich in Hamburg um Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Dieses Thema ist eine unsichtbare, aber allgegenwärtige Herausforderung, die sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Der Verein leistet hier unverzichtbare Arbeit, indem er diesen Kindern Schutz und Unterstützung bietet, um die Auswirkungen des familiären Alkoholmissbrauchs zu bewältigen.Die endgültige Spendensumme wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Bis dahin bleibt die Freude über einen großartigen Tag, der eindrucksvoll zeigte, wie viel erreicht werden kann, wenn Engagement und Leidenschaft aufeinandertreffen.Bilder (https://drive.google.com/drive/folders/1EG1bj2oi8SNY1TteZU6d0aFXzBcAXjBB?usp=drive_link)Video (https://www.nord-cup.com/video-nordcup)KONTAKT:SUCHt & WENDEPUNKT e.V.Koppel 5520099 HamburgTel: (040) 244 24 18-0Fax: (040) 244 24 18-22Mail: info[at]suchtundwendepunkt.dePressekontakt:NORD CUP VeranstalterAxel KmonitzekTWEED MagazinTel: 0151-19464977Info (at) tweedmag.deDr. Dominikus SchmidtHamburger Golfverband e.V.Tel: (040) 2277960sekretariat (at) lgvhh.deOriginal-Content von: TWEED | STYLOGY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175821/5852864