"Die Integration internationaler Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt ist ein entscheidender Schritt, um die drohende Arbeitskräftelücke zu schließen", sagt Pekka Nebelung, Geschäftsführer von Jobilla Deutschland. Der Arbeitsmarkt-Experte fordert eine schnellere und effizientere staatliche Anerkennung ausländischer Ausbildungen, um den zunehmenden Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen.Der demografische Wandel und die bevorstehende Pensionierung der Babyboomer-Generation werden Deutschland in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Laut aktuellen Prognosen droht der Verlust von bis zu fünf Prozent der Erwerbstätigen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sieht Nebelung in der Anerkennung ausländischer Qualifikationen eine der wirksamsten Maßnahmen."Die aktuelle Bürokratie bei der Anerkennung ausländischer Ausbildungen ist ein erheblicher Hemmschuh. Wenn wir den Fachkräftemangel effektiv bekämpfen wollen, müssen wir diesen Prozess drastisch beschleunigen und vereinfachen", so Nebelung.Sein Blick wandert über den deutschen Tellerrand hinaus in sein Geburtsland Finnland, wo bereits systematische Prozesse etabliert sind. Die schnelle und transparente Anerkennung von Qualifikationen ermöglicht es hochqualifizierten Fachkräften, rasch in den Arbeitsmarkt einzutreten und so zur wirtschaftlichen Stärke des Landes beizutragen.Nebelung betont zudem die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft, um die Rahmenbedingungen für ausländische Fachkräfte zu verbessern. "Die Anerkennung ausländischer Qualifikationen darf kein Hindernis sein, sondern muss als Chance begriffen werden. Nur durch eine schnelle und reibungslose Integration können wir sicherstellen, dass Deutschland auch weiterhin ein attraktiver Standort für Fachkräfte aus aller Welt bleibt."Mit seiner klaren Position und internationalen Perspektive sowie den innovativen Ansätzen von Jobilla bei der Personalgewinnung zeigt Pekka Nebelung, wie wichtig es ist, die richtigen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Fachkräftemangel nachhaltig zu bekämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern.Über Pekka NebelungPekka Nebelung ist Geschäftsführer von Jobilla Deutschland und hat das Unternehmen mit einem engagierten Team in den vergangenen Jahren zu stetigem Wachstum geführt. Er ist Mitglied im Bundeswirtschaftssenat des Mittelstands, einem 350-köpfigen Exzellenz-Gremium des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien, das Deutschland mit Ideen, Impulsen und Initiativen zukunftsfähig machen will.Als bekannter Trompeter und Musiker ist Pekka Nebelung weit über die Kulturszene seines Heimatlands Finnland bekannt und sucht auch heute noch Entspannung und Inspiration in der Musik. Mit seiner internationalen Perspektive will er positive wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland begleiten und begünstigen.Über JobillaJobilla ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitales Recruiting und Headhunting. Durch den Einsatz modernster Technologien und innovativer Methoden unterstützt Jobilla Unternehmen dabei, die besten Talente zu finden und erfolgreich zu rekrutieren. Mit Hauptsitz in Helsinki und Niederlassungen weltweit setzt Jobilla neue Standards im Recruiting und leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Arbeitsmarkts.