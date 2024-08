Die Gruppe auf Konzernebene unter der Führung des kürzlich ernannten Vice President Patrick Chew wird eine Transformationsinitiative vorantreiben, um das Potenzial von Daten als Aktiva besser zu nutzen

Der weltweite Marktführer bei Supply-Chain-Lösungen, AIT Worldwide Logistics, gibt den Start seines neuen Teams für künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft bekannt. Diese Abteilung auf Konzernebene wird die Investitionen des Unternehmens in Daten verstärken. Das Team wird die künftige Implementierung von KI-Tools der nächsten Generation vorbereiten, um die robuste Kundenschnittstelle des Unternehmens weiter zu optimieren. Patrick Chew übernimmt die Leitung der neuen Gruppe und wurde zum Vice President für KI und Datenwissenschaft bei AIT ernannt.

"AIT richtet den Blick stets in die Zukunft", so Chairman und Chief Executive Officer Vaughn Moore. "Mit der Einrichtung des KI- und Datenwissenschaftsteams ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von generativer KI, Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinellem Lernen, großen Sprachmodellen und anderen modernen Technologien profitieren zu können."

Im Verlauf seiner 25-jährigen Karriere hat Chew zahlreichen Fortune-500-Unternehmen geholfen, ihre Business Intelligence, Analytik und Data Enablement zu verbessern. Zuletzt war er als Leiter des Büros für Unternehmensdatenmanagement bei Caterpillar tätig. Seit seinem Wechsel zu AIT im Januar 2024 leitet Chew die Data-Enablement-Initiativen. Er berichtet an Keith Tholan, President und Chief Operating Officer bei AIT.

"Die AIT-Führung hat sich dem Ziel verschrieben, unsere Daten zu transformieren, und wir sind sehr erfreut, dass Patrick in der neuen Funktion seine langjährige Erfahrung nutzen kann, um unsere Datenreise zum Vorteil unserer Kunden und Mitarbeiter anzuführen", kommentiert Tholan.

"Daten sind ein gemeinsamer Nenner, der jeden Aspekt des Unternehmens beeinflusst", fügt Tholan an. "Mit dieser Investition in die Weiterentwicklung des Data Enablement bekräftigt AIT die Rolle von Daten als wichtige Säule des Unternehmens. Das neue KI- und Datenwissenschaftsteam des Unternehmens wird eine neue Ära dramatischen Wachstums einläuten."

Die KI- und Datenwissenschaftsgruppe umfasst drei Teams:

Data Enablement : Durchführung eines disziplinierten, unternehmensweiten Prozesses zur Umwandlung vorhandener Datenbestände in kompatible Assets der nächsten Generation, die durch Effizienzsteigerungen und verbesserte Lösungen das Vertrauen von Stakeholdern stärken

: Durchführung eines disziplinierten, unternehmensweiten Prozesses zur Umwandlung vorhandener Datenbestände in kompatible Assets der nächsten Generation, die durch Effizienzsteigerungen und verbesserte Lösungen das Vertrauen von Stakeholdern stärken KI-Governance und Datenwissenschaft : Entwicklung neuer KI-Geschäftsfunktionen mit Fokus auf Verbesserungen bei Genauigkeit und Datenschutz für Kunden und Teammitglieder, während die Technologie weiter ausreift

: Entwicklung neuer KI-Geschäftsfunktionen mit Fokus auf Verbesserungen bei Genauigkeit und Datenschutz für Kunden und Teammitglieder, während die Technologie weiter ausreift Business Intelligence und Analysen: Erstellung spezieller zentralisierter Berichte und Visualisierungen für das gesamte Unternehmen

Das KI- und Datenwissenschaftsteam implementiert einen systematischen Ansatz für die Transformation von Daten im gesamten globalen Netzwerk von AIT, einschließlich von Maßnahmen zur Neudefinition von Kerndomänen und zur Verbesserung bewährter Workflows. Das Datenmanagement mit einer neu konfigurierten einheitlichen Datenbasis wird dazu beitragen, wichtige neue Leistungsindikatoren zu unterstützen.

"Die Nutzung von Daten als Aktiva erfordert rigorose Anstrengungen bei der Neustrukturierung von Millionen von Datensätzen, um die Business Intelligence zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Innovationszyklen zu beschleunigen", erklärt Chew.

"Das Ziel, die Messlatte für Datenqualität und Governance höher zu legen, führt letztlich zu besseren Ergebnissen für alle Beteiligten, indem wir das uns entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden weiterhin rechtfertigen", ergänzt Chew. "Unsere KI- und Datenwissenschaftsinitiative wird AIT bei Transportunternehmen und Investoren gegenüber Wettbewerbern der Logistikbranche weiter differenzieren."

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Endprodukte verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Energie, Lebensmittel, öffentlicher Sektor, Hightech, Industrie, Life Science und Marineindustrie. Auf der Grundlage einer skalierbaren, benutzerfreundlichen Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Weitere Informationen unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

