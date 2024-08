FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 134,06 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,26 Prozent.

Der Handel verlief ohne größere Impulse. Im Tagesverlauf standen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Das Interesse an den Finanzmärkten richtet sich bereits auf die Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia . Diese werden nach US-Aktienbörsenschluss erwartet und stehen derzeit stark im Fokus der Märkte und könnten generell für größere Kursbewegungen sorgen.

Darüber hinaus warten die Anleger auf neue Hinweise für die weitere Geldpolitik in der Eurozone. Vor diesem Hintergrund haben Investoren Daten zur Preisentwicklung in den größten Volkswirtschaften des Währungsraums im Blick, die in den kommenden Tagen erwartet werden. "Je stärker der Rückgang bei der Inflationsrate ausfällt, desto sicherer kann sich der Markt sein, dass die Zinssenkung im September wie erwartet kommt und die EZB den Zinssenkungszyklus auch darüber hinaus fortführt", sagte Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank./jkr/he