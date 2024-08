Fast 11 Millionen Dollar: Darum setzen Anleger im Krypto Crash auf Pepe Unchained

Es geht weiter bergab für Bitcoin, Ethereum und Co. Alle warten auf den großen Bullrun, der durch das Bitcoin Halving, ETFs und viele weitere Faktoren zustande kommen sollen hätte, während es in Wahrheit immer weiter bergab geht. Inzwischen ist Bitcoin auch unter die 60.000 Dollar Marke gefallen, was die meisten Altcoins mit nach unten zieht. Auch Meme Coins erleiden hohe Verluste. Währenddessen explodiert die Nachfrage beim neuen Pepe Unchained ($PEPU). Die Gründe für die bullishe Stimmung bei $PEPU sind vielseitig.

Fast 11 Millionen Dollar: $PEPU feiert Megaerfolg

Gerade in unsicheren Zeiten, in denen Rezessionsängste, Kriegssorgen und viele weitere Unsicherheitsfaktoren den Markt prägen, müssen Risiko-Assets normalerweise als Erste dran glauben. Diese werden oft als Erste aufgelöst, weshalb es auch am Kryptomarkt in den letzten Wochen und Monaten bergab geht. Initial Coin Offerings (ICOs) sind hoch riskant, da es sich dabei um neue Kryptowährungen handelt, die noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Dennoch feiert Pepe Unchained ($PEPU) im ICO einen Erfolg nach dem anderen. Inzwischen wurden bereits Token für fast 11 Millionen Dollar verkauft.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Das ICO läuft nicht ganz überraschend so gut. Es gibt einige Gründe, weshalb Anleger davon ausgehen, dass der neue Coin nach dem Listing an den Börsen durch die Decke geht und daher schon vorher investieren. Sogar während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis bereits mehrfach angehoben, was für frühe Käufer schon einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet.

Mit eigener Layer 2 zum Erfolg?

Meme Coins kommen in der Regel ohne jeden Nutzen auf den Markt. Gerade in unsicheren Zeiten reicht das aber oft nicht mehr. $PEPU geht weit über die reine Spekulation hinaus. Der neue Coin kommt nämlich mit einer eigenen Layer 2 Lösung für Ethereum. $PEPU bringt also eine eigene Blockchain mit, die bis zu 100 x schneller und auch deutlich günstiger als die Ethereum Main Chain ist. In Zeiten, in denen das Layer-2-Ökosystem rund um Ethereum immer weiter wächst, scheint das ein kluger Schachzug zu sein.

Pepe Unchained ist damit einer der ganz wenigen Meme Coins, die eine eigene Blockchain mitbringen. Das hat bei Dogecoin schon gut funktioniert, allerdings läuft DOGE auf einer eigenen Layer 1, während die PEPU-Chain das Ethereum-Ökosystem erweitert.

In Zukunft könnten also auch andere Entwickler ihre Projekte auf der PEPU-Chain launchen, sodass die Token bald das Herzstück eines komplett neuen Ökosystems bilden könnten. Analysten sind deshalb extrem bullish für den neuen Coin und halten Kurssteigerungen von tausenden Prozent in kurzer Zeit für möglich.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Hohe Staking-Rendite

Pepe Unchained ist nicht nur mit einer eigenen Blockchain ausgestattet, die sich schon bald durchsetzen könnte, auch eine Staking-Funktion ist integriert. Das bedeutet, dass Anleger, die ihre Token staken und sie damit für eine gewisse Zeit lang sperren, eine Rendite in Form von zusätzlichen $PEPU-Token erhalten. Das kennt man bereits von anderen Proof of Stake Coins, allerdings ist die Rendite bei $PEPU überdurchschnittlich hoch, ohne dass der Coin dadurch inflationär wird, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Renditen reserviert wurde.

($PEPU Staking Dashboard - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Staking-Rendite hängt davon ab, wie viele $PEPU-Token bereits im Staking Pool sind. Je mehr Token im Pool sind, desto niedriger die Rendite, sodass vor allem frühe Käufer hier noch eine ordentliche Rendite abgreifen können. Derzeit liegt die APY noch bei 183 %. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre $PEPU staken, dürfte sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Inzwischen haben sich die meisten Käufer aus dem Presale dazu entschieden, ihre $PEPU-Token zu staken. Auf diesem Weg wurden bereits fast 900 Millionen Token in den Pool eingezahlt, die beim Handelsstart an den Börsen nicht sofort wieder verkauft werden können. Dadurch ist das Angebot beim Listing sehr knapp, während die Nachfrage derzeit noch extrem hoch ist. Hält dieser Effekt bis zum Launch an, dürfte es tatsächlich schnell zu einer Kursexplosion kommen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.