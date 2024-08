DJ LEG platziert Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 500 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien SE hat Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro platziert. Die unbesicherten Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis 2030, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Die Wandelschuldverschreibungen können in 4,3 Millionen neue Aktien und/oder Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden, was ungefähr 5,7 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals von LEG entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft seien ausgeschlossen worden. LEG will den Nettoerlös aus der Emission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

