In zwei Tagen wird der größte Investor von allen 94 Jahre alt - einen Super-Rekord gibt es schon heute: An der Börse ist Buffetts Investmentholding erstmals über eine Billion Dollar wert. Bislang gelang der Sprung über die magische Marke nur Big-Tech-Unternehmen. Derweil hat der Meister eine Position weiter reduziert.Buffett hat Aktien von Bank of America im Wert von 982 Millionen Dollar verkauft und damit den Anteil seit Mitte Juli um fast 13 Prozent reduziert. Das brachte Berkshire Hathaway Erlöse ...

