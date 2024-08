SmartStream, der Anbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM )-Lösungen für den Finanzbereich, kündigt heute die Einführung seiner neuesten Version der TLM-Collateral-Management-Lösung an. Die Version 7.0, die in Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Bankkunden entwickelt wurde, führt neue Funktionen ein, wie z. B. die Echtzeit-Aktualisierung von Informationen über versionierte APIs in verschiedenen Geschäftsbereichen und für mehrere Rechtsordnungen weltweit.

Jason Ang, Globaler Programmmanager, TLM Collateral Management, SmartStream, erklärt: "In einer Zeit, in der Unternehmen mit steigenden Kosten, regulatorischem Druck, erhöhten Risikoprofilen und dem Bedarf an besseren und schnelleren Daten für das Kreditrisikomanagement zu kämpfen haben, bietet TLM Collateral Management Version 7.0 erweiterte Tools, um eine innovative, robuste und stabile Plattform für das Sicherheitenmanagement bereitzustellen. Diese Version wurde in Zusammenarbeit mit einer erstklassigen Bank entwickelt und enthält bedeutende Verbesserungen, um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen".

Die erweiterte API-Architektur mit Echtzeit-Veröffentlichung von Daten ermöglicht die nahtlose Entwicklung und Aktualisierung von Integrationen und Anwendungen. Vorgelagerte und nachgelagerte Systeme, die auf Sicherheitendaten angewiesen sind, wie z. B. Data-Lake-Systeme, Kreditsysteme, Nostro-Abstimmungen, Cash-Management-, Handels- und Optimierungssysteme, können jetzt noch mehr Echtzeit-Feeds nutzen, um die Entscheidungsfindung in der gesamten Sicherheitenlandschaft zu verbessern. Diese umfassende Funktionalität deckt alle Workflow-Aspekte ab, einschließlich der Integration mit Abwicklungs- und Ausfallmanagement. Die Kunden können diese Funktionen nutzen, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Berichterstattung und die Rechtsprechung zu erfüllen.

Diese neue Version unterstützt und verbessert STP, indem sie eine vollständige Workflow-Automatisierung für Margin Calls, Interest Calls und Substitution Calls bietet. Sie ist vollständig in eine neue Browser-Benutzeroberfläche integriert und bietet einen zentralen Ort für die Verwaltung aller Sicherheiten-Workflows und Ausnahmen. Darüber hinaus trägt die Unterstützung von Postgres als Datenbank zur Kostensenkung bei, sei es vor Ort, in der privaten Cloud oder über SmartStreams OnDemand SaaS, das strenge Datensicherheitsprotokolle einhält und sicherstellt, dass Daten nicht mit denen anderer Kunden vermischt werden.

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

www.smartstream-stp.com

