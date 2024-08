Bilanzausblick und Dividendenentwicklung

Am heutigen Handelstag zeigt sich die Aktie von Vonovia SE relativ stabil und notiert im XETRA-Handel bei 31,16 EUR. Dabei bewegte sich die Aktie zwischen einem Tageshoch von 31,29 EUR und einem Tief von 30,97 EUR. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 31,78 EUR, das am 27.08.2024 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs um 1,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief wurde am 24.10.2023 bei 19,66 EUR verzeichnet. Die im Jahr 2023 ausgeschüttete Dividende belief sich auf 0,900 EUR je Aktie, während für das laufende Jahr 1,19 EUR erwartet werden.

Quartalszahlen und Prognosen

Vonovia SE legte auf der letzten Finanzkonferenz seine Quartalszahlen vor, mit einem Verlust je Aktie von -0,95 EUR im zweiten Quartal 2024. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 1,75 Mrd. EUR auf 1,54 Mrd. EUR. Experten prognostizieren für das kommende Jahr einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie. Am 06.11.2024 wird die nächste Bilanzvorlage für Q3 2024 erwartet. Analysten setzen ein mittelfristiges Kursziel von 31,55 EUR für die Aktie von Vonovia SE an. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Aktie für Anleger aufgrund der soliden Geschäftstätigkeit im Wohnsegment interessant.

