FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAPLE LEAF GREEN WORLD 4HV0 CA5652973069
AB/FROM ONWARDS 28.08.2024 18:16 CET
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MAPLE LEAF GREEN WORLD 4HV0 CA5652973069
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