Apple: KI-Superzyklus bei iPhones sorgt für Fantasie!

Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung!

Rückblick

Nachdem es für Apple in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen war, sahen wir mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Freudensprung der Aktie. Zuvor drückten Absatzrückgänge bei den beliebten Smartphones des Unternehmens auf die Stimmung. Der letzten Schwäche des Gesamtmarktes konnte sich auch das Apple-Papier zuletzt nicht entziehen. Mittlerweile schaffte die Aktie nach ihrem Abverkauf die v-förmige Erholung und konsolidiert über der 20-Tagelinie.

Apple-Aktie: Chart vom 28.08.2024, Kürzel: AAPL, Kurs: 226.75 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über 229 USD haben wir bereits ein Kaufsignal der iPhone-Aktie bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 20-Tagelinie, wäre das bullische Szenario negiert.

Meinung

Obwohl Apple sehr spät zur KI-Party gestoßen war, ist jetzt die Feierlaune umso größer. Die Entwicklerkonferenz WWDC im Juni stand ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Mit "Apple Intelligence" wird der iPhone-Konzern ein völlig neues Ökosystem etablieren. Das Unternehmen dürfte die neuen iPhone-Modelle am 09. September in Cupertino vorstellen. Obwohl einige Modelle aufgrund rechtlicher Unsicherheiten zunächst nicht in der EU verfügbar sein dürften, rechnen die Analysten mit einem Superzyklus bei iPhones. Die Aktie könnte im Vorfeld der Präsentation von den Anlegern aufgegriffen werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.47.39 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.93 Mrd. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AAPL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.