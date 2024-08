Aktuelle Kursentwicklung

Die Aktie der Deutschen Bank präsentierte sich heute im XETRA-Handel eher unauffällig und notierte um 11:48 Uhr bei 14,67 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,2 Prozent entspricht. Der Tag begann für den Titel mit einem Kurs von 14,77 EUR. Insgesamt wurden bisher 538.921 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Das aktuelle Kursniveau liegt rund 15,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,01 EUR, das am 26.04.2024 erreicht wurde. Der niedrigste Stand der letzten 52 Wochen wurde am 25.10.2023 mit 9,44 EUR verzeichnet. Die Aktie hat seitdem 35,64 Prozent zugelegt.

Finanzielle Ergebnisse und Erwartungen

Deutsche Bank hat am 24.07.2024 ihre neuesten Quartalsergebnisse für Q2 präsentiert und einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR ausgewiesen, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum mit -0,43 EUR je Aktie. Allerdings konnte der Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR deutlich gesteigert werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie. Eine erhöhte Dividende von 0,665 EUR gegenüber 0,450 EUR im Vorjahr wird ebenfalls erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 18,16 EUR.

Die Deutsche Bank setzt weiterhin auf eine Stabilisierung ihrer Finanzlage und wachsendes Vertrauen der Investoren, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirken könnte.

