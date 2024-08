© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Professor Dr. Ferdinand Dudenhöffer vom Car Center Automotive Research in Bochum äußert ernste Bedenken hinsichtlich der Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Im wO-TV-Interview erörtert der Auto-Experte die Herausforderungen, mit denen VW, BMW und Mercedes konfrontiert sind, insbesondere angesichts des raschen Anstiegs des Anteils von Elektrofahrzeugen in China. Dudenhöffer weist darauf hin, dass im Juli erstmals 50 Prozent der in China verkauften Neufahrzeuge Elektroautos oder Plug-in-Hybride waren, ein Anteil, der sich im darauffolgenden Monat sogar noch erhöhte.