London (ots/PRNewswire) -Der Multi-Asset-Broker Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.co.uk/?cxd=51395_660017&affid&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=rebrand24&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtpr01_prelease_rebrand24_text_nmxereborn_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtpr01) ("Vantage") freut sich, die "Reborn"-Phase seiner "Reborn a Trader (https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/?cxd=51395_666112&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=rebrand24&utm_content=text&ls=uk_gb_en_tmbtpr01_prelease_rebrand24_text_nmxereborn_gy2_retail&retailleadsource=na_na_tmbtpr01)"-Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Team von NEOM McLaren Extreme E anzukündigen. Die jüngste Zusammenarbeit umfasst zwei exklusive Interviews mit den NEOM McLaren Extreme E-Fahrern Mattias Ekström und Cristina Gutierrez, die ihre persönlichen Geschichten darüber erzählen, wie sie in ihrer jetzigen Karriere "wiedergeboren" wurden, und gleichzeitig über ihre Herausforderungen und den Wandel sprechen, den sie erlebt haben.In seinem Interview spricht Mattias Ekström über seinen Wechsel vom Straßenrennen zum Rallyesport. "Mein Traum war es, DTM-Fahrer zu sein. Feldwege und der Schotterpisten kamen erst später in meinem Leben", erklärt er. Ekström erzählte von seinem jahrelangen, zermürbenden Training auf zugefrorenen Seen, bevor er überhaupt versuchte, auf Schotterstraßen zu fahren. "Ich habe 5-6 Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, den Dreh raus zu haben. Wie macht man aus einem Straßenrennfahrer einen Rallyefahrer? Das haben schon einige ausprobiert und dabei herausgefunden, dass es nicht einfach ist."Cristina Gutierrez tauschte ihren Beruf als Zahnärztin gegen den einer Profi-Rennfahrerin. Sie erzählt, wie sie trotz aller Widrigkeiten ihre Träume verfolgte: "Als ich noch sehr klein war, hätte ich nie gedacht, dass ich wirklich einmal Rennfahrerin werde. Manchmal weiß man nicht, ob man seine Träume verwirklichen kann, aber man muss für sie kämpfen. Das Leben hält viele Überraschungen bereit." Gutierrez ging ganz praktisch vor - zu Beginn ihrer Motorsportkarriere arbeitete sie in Teilzeit weiter in ihrem Beruf, aber sie wusste, wo sie am Ende hinwollte. "Als ich mein Zahnmedizinstudium beendet hatte, beschloss ich, dass ich mich zu 100 % dem Rennsport widmen wollte."Die "Reborn a Trader"- Kampagne soll Trader auf einer emotionalen Ebene ansprechen und sich auf den Weg des Lernens, des Wachstums und der finanziellen Selbstbestimmung konzentrieren. Durch die Bereitstellung von Schulungsmaterialien, fortschrittlichen Tools und strategischen Einblicken zielt die Kampagne darauf ab, Tradern das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um fundierte Finanzentscheidungen zu treffen. Die Kampagne ist in drei Abschnitte unterteilt: React (Reagieren), Rethink (Umdenken) und Reborn (Neugeboren), die jeweils für ein Kernprinzip stehen, das für den Erfolg von Tradern unerlässlich ist. Mit dieser Kampagne möchte Vantage die Trader dazu inspirieren, sich auf Veränderungen einzulassen, ihre Strategien zu überdenken und sich in der dynamischen Welt des Trading ständig weiterzuentwickeln.David Shayer, CEO von Vantage UK, sagt: "Die Reborn-Phase bringt die Essenz dessen auf den Punkt, was es bedeutet, Trader zu sein. Es geht darum, den Wandel anzunehmen, Herausforderungen zu meistern und sich ständig weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, mit NEOM McLaren Extreme E zusammenzuarbeiten, um unsere Trader mit solchen beeindruckenden Geschichten der Transformation zu inspirieren."Weitere Informationen über die Markenkampagne "Reborn a Trader" finden Sie unter https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.Informationen zu Vantage UKVantage UK ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit über 14 Jahren Markterfahrung geht Vantage UK über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Spreadbets funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.Die Informationen wurden mit Stand vom 15. August 2024 erstellt und können sich danach noch ändern. Die Informationen dienen lediglich Schulungszwecken und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Ziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, bei Bedarf unabhängigen Rat einzuholen. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen gegeben. Dieses Material kann historische oder vergangene Performancezahlen enthalten und sollte nicht als verlässlich angesehen werden. Außerdem können Schätzungen, vorausschauende Aussagen und Prognosen nicht garantiert werden. Die Informationen auf dieser Website und die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind nicht zur Weitergabe an Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten bestimmt, in denen eine solche Weitergabe oder Nutzung gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.Informationen zu McLaren RacingMcLaren Racing wurde 1963 von dem neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grands-Prix, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bei seinem ersten Versuch und das Indianapolis 500 dreimal gewonnen.Das Team nimmt derzeit mit Lando Norris und Daniel Ricciardo an der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft, mit den Arrow McLaren SP-Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist an der INDYCAR-Serie und mit Tanner Foust und Emma Gilmour an der Extreme-E-Meisterschaft teil.McLaren war das erste F1-Team, das vor zehn Jahren als klimaneutral zertifiziert wurde, und hat den Carbon Trust Standard Award erfolgreich erhalten, zuletzt im Februar 2021. 2021 unterzeichnete McLaren sowohl das UN Sports for Climate Action Commitment als auch die UN Race to Zero Pledge und unterstreicht damit das Engagement des Teams als verantwortungsvoller globaler Bürger im Kampf gegen den Klimawandel.