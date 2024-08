Wysopal und Wessling werden dazu beitragen, das Unternehmen durch die nächste Phase der Marktentwicklung zu führen und Kunden beim Kauf, der Entwicklung und der Implementierung sicherer Software zu unterstützen

Veracode, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Anwendungsrisikomanagement, gab heute die Ernennung des Mitbegründers Chris Wysopal zum Chief Security Evangelist und Jens Wessling zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt.

Brian Roche, Chief Executive Officer bei Veracode, sagte: "Entwickler und Sicherheitsteams wenden sich an Veracode, um sichere Software zu erstellen und zu warten, da die breite Einführung von KI die Sicherheitsschulden erhöht und einen unüberschaubaren Sicherheitsrückstand vergrößert. Als Marktführer im Bereich Anwendungsrisikomanagement haben wir die effektivste Lösung auf dem Markt, um die Software-Lieferkette zu sichern. Für Entwickler ist es eine große Herausforderung, die richtige Sicherheitsplattform unter einer Vielzahl von Optionen zu finden, von denen viele nicht gleichwertig sind. Chris Wysopal, ein Pionier in der Branche, wird uns dabei helfen, das Rauschen zu durchbrechen und die Stimme und den Wert von Veracode zu verstärken. Unter der Führung von Chris und Jens werden wir unsere Lösungen weiter vorantreiben, Innovationen liefern, den Markt informieren und unsere Kunden und Partner rund um den Globus weiter unterstützen."

Als Mitbegründer von Veracode hat Wysopal den Bereich der Anwendungssicherheitstests mitgestaltet und wird weiterhin die breitere Tech-Community über Best Practices im Bereich Cybersicherheit aufklären und schulen. In seiner neuen Rolle als Chief Security Evangelist wird er seine 25-jährige Erfahrung nutzen, um Einfluss auf die Produkte und Dienstleistungen von Veracode zu nehmen und diese bei Kunden, Interessenten, Meinungsbildnern, Analysten und politischen Entscheidungsträgern zu vertreten. Als erfahrener Cybersecurity-Experte und vertrauenswürdige Stimme auf dem Markt wird er auch Zeit damit verbringen, die nächste Generation von Cybersecurity-Experten anzuleiten.

Wysopal sagte: "Die Position des Chief Security Evangelist ist eine natürliche Weiterentwicklung meiner Rolle und entspricht meiner Leidenschaft, die Sicherheit in den Mittelpunkt der Softwareentwicklung, -bereitstellung und -wartung zu stellen. Diese Aufgabe passt perfekt zu mir, da es mir ein Anliegen ist, Sicherheitsexperten auf allen Ebenen bei der Lösung ihrer dringlichsten Cybersecurity-Herausforderungen zu unterstützen. Ich bin ebenso stolz darauf, die CTO-Zügel an Jens zu übergeben, der eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung technischer Exzellenz vorweisen kann, so dass Veracode noch mehr Innovationen liefern und die Software-Lieferkette sichern kann."

Wessling wurde zum Chief Technology Officer befördert, nachdem er seit seinem Eintritt in das Unternehmen im März 2024 als Vice President und Chief Architect tätig war. Wessling kam mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Cloud Computing, Data Engineering und Softwareentwicklung zu Veracode, um die zunehmend vernetzten Lösungen von Veracode zu entwickeln. In seiner neuen Rolle als CTO wird er die globale Technologiestrategie von Veracode definieren und gestalten sowie die Forschungs- und Produktsicherheitsteams des Unternehmens leiten.

Wessling sagte: "Ich fühle mich geehrt, meine Führungsrolle bei Veracode auszubauen einem Unternehmen, das im Bereich Softwaresicherheit schon immer eine Vorreiterrolle gespielt hat. Die Sicherheit der Software-Lieferkette ist eine der größten Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit, und ich freue mich darauf, noch mehr dazu beizutragen, dass wir Unternehmen bei der Entwicklung, dem Kauf und der Implementierung sicherer Software unterstützen."

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich das Interview mit Chris und Jens an, das am Donnerstag, den 29. August 2024, um 11.30 Uhr Eastern Time live ausgestrahlt wird und danach auf Abruf verfügbar ist.

