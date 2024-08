Bahnbrechende Programme zur Histotripsiebehandlung von Lebertumoren an der Universität Hongkong und der Chinesischen Universität Hongkong laufen an

HistoSonics, (www.histosonics.com), Entwickler und Hersteller des Edison Histotripsy System, gab heute seine erste Partnerschaft in Asien bekannt. Die Universität Hongkong erhielt ihr erstes Histotripsiesystem nach einer bedeutenden Spende der Li Ka Shing Foundation. Die von ihrem Gründer Li Ka-shing geleitete Stiftung ist eine weltweit aktive, philanthropische Organisation in Hongkong, die bisher mehr als 30 Milliarden HKD für Projekte in den Bereichen Bildung, medizinische Dienstleistungen, Wohltätigkeit und Bekämpfung von Armut bereitgestellt hat. Im Rahmen ihrer Mission, innovative medizinische Entwicklungen nach Hongkong zu bringen, stellte die Stiftung das erforderliche Kapital für die Anschaffung von zwei ersten Histotripsiesystemen für die führenden öffentlichen Krankenhäuser in Hongkong bereit, die der Universität Hongkong und der Chinesischen Universität Hongkong angeschlossen sind. Die Chinesische Universität Hongkong wird Anfang nächsten Jahres das zweite Histotripsiesystem erhalten, das ebenfalls von der ersten Spende von Herrn Li finanziert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240828002890/de/

Mr. Li Ka-shing Gifts Histotripsy Systems to Hong Kong Hospitals with Liver Team, 27 Aug. 2024. (Photo: The Standard) https://tinyurl.com/4m8mz2kh

Die Histotripsie ist eine neuartige Form des fokussierten Ultraschalls, bei der mit extrem kurzen Impulsen hoher Amplitude eine "Blasenwolke" erzeugt wird, die das Potenzial besitzt, Lebertumore mechanisch zu zerstören und zu verflüssigen. Diese Blasenwolken entstehen und kollabieren innerhalb von Mikrosekunden und setzen mechanische Kräfte frei, die stark genug sind, um Gewebe auf zellulärer und subzellulärer Ebene durch eine nichtinvasive und nichtthermische Methode zu zerstören. Die Histotripsie bietet sich als vielversprechende alternative Behandlung für Patienten mit Lebertumoren an, um Nebenwirkungen wie Infektionen der Operationsstelle, Blutungen und Strahlentoxizität zu vermeiden, die bei anderen Behandlungen wie chirurgischen Eingriffen und Strahlentherapien auftreten. Nach Überzeugung des Unternehmens bietet der neuartige Wirkmechanismus der proprietären Technologie den Patienten erhebliche Vorteile, etwa die Fähigkeit der behandelten Stelle, schnell auszuheilen und zu resorbieren. "Die Behandlung von Tumoren mit dem HistoSonics Histotripsy System mithilfe von Mikrobläschen ist faszinierend", so Li, der erwartet, dass medizinische Forschung und Innovation der Metropole neue Hoffnung und wirtschaftliche Perspektiven bringen können.

Experten auf dem Gebiet der Leberbehandlung von der Universität Hongkong und der Chinesischen Universität Hongkong erhielten kürzlich eine Schulung in der HistoSonics-Zentrale in Minneapolis, US-Bundesstaat Minnesota, und werden voraussichtlich schon diese Woche mit der Behandlung von Patienten beginnen. "Wir begrüßen sehr die Partnerschaft mit diesen beiden renommierten Universitätskliniken, die als erste Einrichtungen in Hongkong ihre Patienten unsere neuartige Therapie anbieten können", erklärt Mike Blue, CEO und President bei HistoSonics. "Leider entfällt auf Asien ein erheblicher Teil der weltweiten Krankheitsfälle, die zu Lebertumoren führen. Nach den Erfahrungen, die wir durch die Markteinführung in den USA gewonnen haben, sind wir zuversichtlich, die Lebensqualität vieler Patienten in dieser Region rasch verbessern zu können. Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung durch die Stiftung und das persönliche Interesse von Herrn Li, Patienten in Hongkong zu helfen", fügt Blue an. Beide in Hongkong ansässigen Krankenhäuser werden dazu berechtigt sein, Patienten in die prospektive Studie und das klinische Post-Marketing-Programm BOOMBOX aufzunehmen, das darauf abzielt, Daten über eine große Anzahl klinischer Anwendungsfälle und Lebertumorpathologien zu erfassen und die Anwendung der Histotripsie in allen Stadien der Lebererkrankung auszuwerten.

Das Edison Histotripsy System ist für die nichtinvasive Zerstörung von Lebertumoren auch inoperablen Lebertumoren mittels eines nichtthermischen, mechanischen Verfahrens mit fokussiertem Ultraschall indiziert.

Über HistoSonics

HistoSonics ist ein privates Medizintechnikunternehmen und entwickelt eine nichtinvasive Plattform und eine proprietäre Schallstrahltherapie, die auf der Wissenschaft der Histotripsie beruht. Dieser neuartige Mechanismus nutzt fokussierten Ultraschall zur mechanischen Zerstörung und Verflüssigung von unerwünschtem Gewebe und von Tumoren. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Vermarktung seines Edison Histotripsy System in den USA und des HistoSonics Histotripsy System in ausgewählten Märkten als Behandlungsoption für die Leber und erweitert die Anwendungsbereiche der Histotripsie auf andere Organe wie Niere oder Bauchspeicheldrüse. HistoSonics unterhält Büros in Ann Arbor, Michigan, und Minneapolis, Minnesota, USA.

Weitere Informationen über das Edison Histotripsy System finden Sie unter: www.histosonics.com/. Informationen für Patienten sind erhältlich unter: www.myhistotripsy.com/.

"The pooled HOPE4LIVER single-arm pivotal trial for histotripsy of primary and metastatic liver tumors", veröffentlicht in Radiology von Mishal Mendiratta-Lala, et.al., ist lizenziert unter CC BY 4.0.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240828002890/de/

Contacts:

Medienanfragen

Medienkontakt:

Josh King

Vice President, Marketing

E-Mail: Joshua.king@histosonics.com

Phone: 608.332.8124