Transfer zu OGC Nizza abgeschlossen

Die Borussia Dortmund GmbH hat die Ausleihe des 19-jährigen Stürmers Youssoufa Moukoko an den französischen Erstligisten OGC Nizza bestätigt. Der Vertrag umfasst eine Saison mit einer Kaufoption am Ende der Leihperiode. Laut internen Quellen könnte OGC Nizza bei einer dauerhaften Verpflichtung bis zu 17 Millionen Euro aufbringen. Der Wechsel beendet eine langandauernde Phase von Spekulationen um das vielversprechende Talent, das in den Jugendmannschaften von Dortmund zahlreiche Torrekorde aufgestellt hat. Aufgrund seiner Unzufriedenheit mit der geringen Einsatzzeit und den gescheiterten Verhandlungen mit anderen Vereinen entschied er sich für einen Wechsel nach Frankreich.

Positiver Einfluss auf die Aktie

Die Bekanntgabe des Transfers hatte am Aktienmarkt einen positiven Effekt - die BVB-Aktie legte im XETRA-Handel um 0,4 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich ihren Tageshöchststand von 3,87 EUR. Die Aktie notiert derzeit 15,99 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR, bleibt jedoch 21,59 Prozent unter ihrem Höchststand von 4,68 EUR. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,060 EUR pro Aktie. Die neue strategische Entscheidung und die damit einhergehende finanzielle Stabilität könnten den Kurs weiter beflügeln und das Interesse der Investoren steigern.

